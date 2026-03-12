【ネクヒロ速報】優勝賞金100万円を手にするのは？ネクヒロ開幕戦最終日スタート
＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー開幕戦 マイナビカップ 最終日（2日間競技）◇12日◇大栄カントリー倶楽部（千葉）◇6279ヤード・パー72＞女子プロゴルファーへの登竜門「マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー」の2026年初戦「マイナビカップ」は2日間競技の最終日がスタートした。初日を終えて4アンダーとした和田純怜が単独首位。最終組は10時20分からティオフする。
さささ寒そう！！スーパーショット連発ネクヒロ開幕戦LIVE配信！
1打差の3アンダーに難波美咲、中島萌絵、久世夏乃香、森田乃愛の4選手。2アンダー6位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂、伊藤花が並んだ。1アンダー8位タイグループには山田もゆ、入江京花、佐藤美優が続く。現地の朝は５メートルを越える風が吹くなど厳しいコンディション。開幕戦を制し優勝賞金100万円を手にするのは誰になるのか？マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。大会は全試合公式YouTubeでLIVE配信される。マイナビネクストヒロインゴルフツアー2026 開幕戦「マイナビカップ」解説：天沼知恵子、藤野オリエ実況：小森谷徹※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゴルフ一家の19歳・難波美咲が1打差発進 “聖子ちゃん”でメンタル安定【ネクヒロ開幕戦】
青木香奈子のコーチに師事 森田乃愛は軽量シャフトで10ヤード増【ネクヒロ開幕戦】
和田純怜が単独首位スタート スコアを牽引した2つの『X』とは？ 【ネクヒロ開幕戦】
ネクヒロを支えるツアーボール
ネクストヒロインがパーシモンドライバー打ってみた
1打差の3アンダーに難波美咲、中島萌絵、久世夏乃香、森田乃愛の4選手。2アンダー6位タイに昨年の開幕戦優勝者である桑村美穂、伊藤花が並んだ。1アンダー8位タイグループには山田もゆ、入江京花、佐藤美優が続く。現地の朝は５メートルを越える風が吹くなど厳しいコンディション。開幕戦を制し優勝賞金100万円を手にするのは誰になるのか？マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーは今年で8年目を迎え昨年はOGを含む8名のプロテスト合格者を輩出。今季は過去最多となる18試合が予定されている。大会は全試合公式YouTubeでLIVE配信される。マイナビネクストヒロインゴルフツアー2026 開幕戦「マイナビカップ」解説：天沼知恵子、藤野オリエ実況：小森谷徹※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ゴルフ一家の19歳・難波美咲が1打差発進 “聖子ちゃん”でメンタル安定【ネクヒロ開幕戦】
青木香奈子のコーチに師事 森田乃愛は軽量シャフトで10ヤード増【ネクヒロ開幕戦】
和田純怜が単独首位スタート スコアを牽引した2つの『X』とは？ 【ネクヒロ開幕戦】
ネクヒロを支えるツアーボール
ネクストヒロインがパーシモンドライバー打ってみた