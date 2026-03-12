若槻千夏、アパレル店員の「私もそれ、持ってるんですけど…」に言及
タレントの若槻千夏が、10日放送のテレビ朝日系バラエティー『若槻千夏のうるさい心理テスト』（毎週水曜 深2：36）に出演。苦手な店員について語った。
【写真】ギャル時代?! 金髪にオレンジ色のメイド服姿の若槻千夏
ゲストに超特急・草川拓弥（31）が出演し、2人で「あなたが一番イラっとする人は誰？」という心理テストに挑んだ。店員の対応についての話になり、若槻が「めっちゃ営業かけてくるアパレル店員」にイラっとすると話した。
「機能の説明とかならわかるんですよ」「私もそれ持ってるんですけど。めっちゃ乾くの早いんですよとか、後につけてくれてるならわかる」と説明。「『持ってるんすよ』って言われても、あぁ…そうっすかぁって」と本音を明かし、「だからといってそこで『じゃあやめます』っていうバラエティのノリはできないわけじゃないですか」と吐露。「急になんか全部を気遣わないといけなくなるっていうか…」と明かした。
