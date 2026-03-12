福島県内の死者（関連死含む）・行方不明者が４０００人を超えた東日本大震災から１１日で１５年を迎えた。

復興が進む一方で、東京電力福島第一原発事故の影響でいまだ約２万３０００人が避難している。「夢でもいいから出てきて」「見守っていてね」――。海岸で、まちで、そう願いながら、歳月を経ても変わらず思い続ける人をしのぶ人たちの姿があった。

あの日、津波に備えて富岡町で住民を避難誘導していて行方不明となった。当時２４歳の双葉署地域交通課巡査長、佐藤雄太さん（２階級特進警部補）。父、安博さん（６７）と母、浩子さん（６５）は今も息子の帰りを待ち続けている。

１１日午後２時４６分、福島市の「安洞院」の慰霊塔前で営まれた法要で安博さんと浩子さんが黙とうをささげた。塔の基礎部分に一部使われたのは、乗っていたパトカーが発見された現場付近の砂。住職の「一握りでも」との意向を受け、両親も「手を合わせられる場所にしたい」と承諾した。

震災発生時、上司と２人で沿岸部に出動。津波に巻き込まれたとみられている。パトカーはその日の夕方に見つかり、上司は約１か月後、約３０キロ沖の海で遺体が発見された。県警では計４人の警察官が死亡。佐藤さんだけが行方不明のままとなっている。

福島市の実家には幼稚園時代の冊子が保管され、夢を書く欄には「おまわりさん」とあった。２００５年に警察官となった。その後、ＪＲ福島駅西口周辺をパトロール中、夜遅く高校生の話に耳を傾ける佐藤さんの姿があった。翌日、高校生は「雄太君いますか」と親しみを込めて名前を告げ、会いに来てくれた。

両親は安洞院の霊園に、息子の誕生日「８月２日」に合わせた「８２番」の区画を契約している。まだ墓石は建てていない。「雄太君が戻って来るまでは」と思い続けている。