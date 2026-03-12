免疫力UP＆ダイエットもできる最強の食事法とは？【免疫力の話】

免疫力がUPしダイエットもできる最強の食事法

糖質の多い食品は血糖値を上げる

最近は、健康のために糖質制限をしている人も多いでしょう。人間の体は、糖質を食べて血中のブドウ糖が多くなると、すい臓からインスリンが分泌されて血糖値を下げます。

しかし糖質をとりすぎて、すい臓に無理をさせると、やがてインスリンが正常に分泌されなくなり、血糖値を正しくコントロールできなくなります。その状態のまま対策をしないでいると、やがて糖尿病になってしまうのです。

糖尿病などの生活習慣病があると、免疫機能が十分働かず、免疫力が低下します。それを防ぐためには、食事の際に糖質をカットすることを考えましょう

例えば、糖質の多い、麺と丼もののセットよりは、焼き魚などの定食がいいでしょう。その際も、ご飯は半ライスがオススメです。

また、全体的に糖質を減らすのであれば、３食の内容を見直すのも効果的です。オススメするのは、朝だけのプチ断食。朝食を、にんじん・りんごジュースにして、お昼は断食明けなので、そばなどで軽めに。夕飯は好きなものを食べてかまいません。

にんじん・りんごジュースは、どちらも皮ごと適当な大きさに切り、ジューサーにかけて、お好みでレモンを絞れば完成です。手軽なので、ぜひ試してみてください

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 免疫力の話』