º£Æü12Æü¤ÎÌë¤ÏÆüËÜÉÕ¶á¤Î¾å¶õ¤ò¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)/¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤¬ÄÌ²á¤·¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡Á²Æì¤Þ¤Ç¤Û¤ÜÁ´¹ñÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¿ôÆü¤Ç¤Ï°ìÈÖ´ÑÂ¬¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤ä´ÑÂ¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ìë7»þ²á¤®¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡¡Ë¾±ó¶À¤è¤ê¥¹¥Þ¥Û¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÌó400km¾å¶õ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ISS¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢1¼þ¤ª¤è¤½90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤ÐÃÏ¾å¤«¤éÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤è¤ê¤âÂ®¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¾±ó¶À¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È»ëÌî¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æù´ã¤ÇÃµ¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤Î»£±Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¤ÎÅ·µ¤¤Ï?
º£Æü12Æü¤ÎÌë¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤äËÌÆüËÜ¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë±À¤¬Â¿¤¯¡¢Àã¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤â±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Å·ÂÎ´Õ¾Þ¤Ë¤Ï¤¢¤¤¤Ë¤¯¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¡Á¶å½£¤ÏÂ¿¾¯±À¤¬½Ð¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìë6»þ°Ê¹ß¤Ïµ¤²¹¤¬10¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´Õ¾Þ¤¹¤ëºÝ¤Ï¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ä¸ü¼ê¤Î¾åÃå¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤Ü¤¦¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£