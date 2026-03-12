有村架純×黒木華×南沙良、実話着想の金密輸サスペンス『マジカル・シークレット・ツアー』本ビジュアル＆30秒予告解禁
俳優の有村架純、黒木華、南沙良が共演する映画『マジカル・シークレット・ツアー』（6月19日公開）の本ビジュアルと30秒予告映像、新規場面写真が解禁され、ムビチケ前売券（オンライン）の発売も発表された。
本作は、2017年に中部国際空港で主婦たちが“金の密輸”で逮捕された事件に着想を得たオリジナルストーリー。夫の横領と借金を知った二児の母・和歌子（有村）、借金を抱えた研究者・清恵（黒木）、貯金ゼロで未婚の妊婦・麻由（南）という、犯罪とは無縁に見える3人の女性が偶然出会い、金密輸を通して絆を深めていく姿を描く。自由と金を手に入れ人生をやり直そうとする彼女たちの“リベンジゲーム”が、スリリングかつエモーショナルに展開する。
監督は、『ミセス・ノイズィ』で日本映画批評家大賞脚本賞を受賞し注目を浴び、『ヒヤマケンタロウの妊娠』、『佐藤さんと佐藤さん』などの話題作を手がけた天野千尋。本作ではシンガポールで大規模ロケを敢行し、異国の空気感を生かしたダイナミックな映像で、危うくも煌びやかな“密輸の旅路”を描き出す。
解禁された本ビジュアルには、密輸で手に入れた金塊を手に笑顔を見せる3人の姿が収められ、「罪という秘密が、人生を変える―」というコピーが添えられている。非日常の中で一瞬の輝きを手にした女性たちの表情が、物語の行方を印象づける仕上がりとなっている。
30秒予告は、「金の密輸」で犯人が逮捕されたというニュースからスタート。苦境に立たされた3人がシンガポールで“闇バイト”として密輸に手を染め、成功体験に魅せられ、自分たちで密輸を始めてしまう様子が描かれる。これまで手にしたことのない自由と金に翻ろうされながらも、人生を取り戻そうとする彼女たち。しかし、その輝きの裏で次第に暗雲が立ち込めていく展開が示唆されている。
新たに公開された場面写真は、和歌子の夫・高志役の塩野瑛久、清恵の同僚研究者・椎名役の青木柚、横領された会社の経営者・田ノ上役の斎藤工を切り取ったもの。それぞれが女性たちと複雑に絡み合いながら物語を加速させていく重要人物として登場する。
さらに、今月13日よりムビチケ前売券（オンライン券）が発売される。購入特典として本作メインビジュアルを使用したオリジナルスマホ壁紙が用意されている。
