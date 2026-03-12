ＱＤレーザが続急騰で踏み上げ相場の様相、量子ドット・コムレーザーに関連する共同研究開発で合意書締結

ＱＤレーザ<6613.T>がカイ気配スタートで続急騰。全般地合い悪の間隙を駆け上がり気配値のまま４ケタ大台に突入する勢いとなっている。同社は半導体レーザー技術を駆使した応用製品の開発・販売を手掛けているが、中核技術である量子ドットレーザーは、ＡＩ・半導体業界においてもキーテクノロジーとなり得ることから注目度が高い。



そうしたなか、１１日取引終了後、台湾の工業技術研究院及び東京大学の量子ドット荒川研究室と、量子ドット・コムレーザー及び関連する光電子技術の共同研究開発に向けた基本合意書を締結したことを発表。ＡＩデータセンター向け次世代光インターコネクト分野及び光電融合アーキテクチャーへの応用も視野に入れた国際共同研究の枠組みを構築するとしており、これを材料視する買いを呼び込んでいる。株価は既に２月上旬から動兆著しく、複数の外資系証券手口による貸株市場を経由した空売りが高水準だったことから、その買い戻し圧力による浮揚力が加わり上げ足に弾みがついていた。ここにきて仕掛け的な大口の買いも加わり、踏み上げ相場の様相を呈している。



出所：MINKABU PRESS