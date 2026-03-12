4月1日よりテレビ東京の水ドラ25枠で放送される、水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子のトリプル主演ドラマ『サレタ側の復讐～同盟を結んだ妻たち～』の追加キャストとして、二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、落合モトキ、髙松アロハ（超特急）、増子敦貴（GENIC）、小西桜子、矢野ななか、青島心の出演が発表された。

本作は、作画をきら、原作を雙葉葵が務め、累計280万以上のダウンロード数を記録した同名漫画を実写連続ドラマ化するドロ沼不倫復讐劇。不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで復讐劇を繰り広げていく。

モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決心する岸本奈津子を本作がドラマ初主演となる水崎、奈津子の大学時代の友人であり、夫の不倫に激しい怒りを感じ、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃を篠田、奈津子の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚を叶えたものの、夫に複数の女性と不倫される早乙女麗奈を本作がテレ東ドラマ初出演＆初主演の矢吹がそれぞれ演じる。

奈津子のモラハラ夫・岸本義隆役には配信ドラマ『Make up ×××～美しきサレ妻メイクの逆襲～』で主演を務めている二階堂が決定。大学院の研究室に勤める佳乃の夫・遠藤将生を、NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』などの落合、そして麗奈と結婚しても女遊びが止まらない若手経営者・早乙女樹を、現在公開中の『純愛上等！』ではW主演を務める髙松がそれぞれ演じる。

さらに、奈津子の近所に住む気さくな青年・七瀬祐一郎役を舞台『千と千尋の神隠し』などの増子、将生の不倫相手・小松原乙葉役を『まどか26歳、研修医やってます！」（TBS系）などの小西、義隆の不倫相手の関根まどか役を『その着せ替え人形は恋をする』（MBS）などの矢野ななかが務める。そして、樹の不倫相手でモデル兼インフルエンサーの南条愛役に、4月29日公開予定の『アギトー超能力戦争ー』にも出演する青島が決定した。

あわせて、「復讐同盟」で結束した奈津子（水崎綾女）、佳乃（篠田麻里子）、麗奈（矢吹奈子）の怪しい表情が捉えられたメインビジュアルも公開された。

コメント二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）（岸本義隆役）『サレタ側の復讐』への出演が決まった時は、素直に嬉しかったです。台本を読ませていただき岸本義隆の人間性を深く知ろうとした時に、自分の心が追いついていくか心配でした。撮影をするにあたって、いかに自分自身に違和感を覚えるかを大事にしようと考えています。その違和感こそが岸本義隆なのではないかなと思います。サレタ側・シタ側、両方の視点で視聴者の方には楽しんでいただきたいと思います！

落合モトキ（遠藤将生役）台本を読ませて頂いた感想は、しっかりとドロドロの夫婦関係を描いているなと。人に相談する事が難しい問題だと思いますが、1人で悩まず相談できる相手がいる喜び。そこにエンタメを感じました。そして旦那様には天罰をしっかり受けて頂きましょう。

髙松アロハ（超特急）（早乙女樹役）早乙女樹役を演じさせていただきます、髙松アロハです。今回、僕自身初めて不倫がテーマの作品に出演させて頂きます。僕が演じる樹は、人の弱さや寂しさ、誰かを求めてしまう気持ちなど、さまざまな感情が重なった人物だと感じています。役と向き合う中で、人間関係の複雑さや愛の形について改めて考えさせられました。観てくださる方に、普段真っ直ぐな僕と真逆な樹を、楽しんでいただけたら嬉しいです！ 樹にどんな復讐が待っているのか是非最後まで見守ってください。

増子敦貴（GENIC）（七瀬祐一郎役）七瀬祐一郎役を演じます、増子敦貴です！七瀬くんは、主人公の奈津子さんにとって光のような希望のような存在です。夢や目標にも真っ直ぐで、マイナスイオンオーラを放っているような七瀬くんを演じたいです。どの瞬間も奈津子さんに笑顔になってもらえるように頑張ります！ ファンの皆さんに新しい姿をお見せすることができると思うと、とっても楽しみです。ぜひご覧ください。

小西桜子（小松原乙葉役）キャッチーで刺激的な物語でありながら、人の欲望や弱さを容赦なく映し出す作品だと感じました。台本を読み進めるほどにスカッとしたり、わくわくしたりと感情が忙しく、運命にじわじわ絡め取られていく姿は苦しくも、目が離せない美しさがありました。許されないと知りながら惹かれてしまう心の機微を、丁寧に向き合って演じたいと思います。是非、最後まで見届けていただけたらうれしいです。

矢野ななか（関根まどか役）オファーを頂いた時は「この役、私にできるのか!?」と衝撃でした！ 私の中でまどかはしたたかで危うさも持つ女の子。ただの軽い女性や単純な不倫相手にはしたくないと思いました。奈津子たちが復讐しがいのある存在として、視聴者の皆さんの感情を揺さぶれるよう精一杯演じます！

青島心（南条愛役）お話をいただき、素直にたくさん掻き乱そうと思いました。可愛らしくも憎い子になって、良い意味で嫌われたいと思います。そんな役を作れる様に撮影に挑み、作品を盛り上げていければと思います。（文＝リアルサウンド編集部）