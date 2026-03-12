. 野菜室より冷蔵室が正解？約1週間もたせる、レタスの栄養と水分を逃がさない保存の鉄則

水分含有量が豊富なレタスは傷みやすい野菜であり、適切な保存方法を実践することで鮮度を長く保てます。冷蔵保存の基本やカット後の注意点など、栄養価の低下を防ぎながらおいしさを維持する方法について解説します。正しい保存方法を知って、購入したレタスを無駄なく使い切りましょう。

監修管理栄養士：

中西 真悠（管理栄養士）

レタスの適切な保存方法と鮮度維持

レタスは水分含有量が豊富で、傷みやすい野菜です。適切な保存方法を実践することで、鮮度を長く保ち、栄養価の低下を防げる可能性があります。

冷蔵保存の基本と期間の目安

レタスを購入したら、できるだけ早く冷蔵庫に入れることが鮮度維持の第一歩です。理想的な保存温度は0～5℃程度とされており、野菜室での保存が基本ですが、より低温を保てる冷蔵室の方が適している場合もあります。ただし、冷気が直接当たると凍結してしまうことがあるため、冷蔵庫内の配置にも注意が必要です。

保存する際は、レタスを丸ごとキッチンペーパーや新聞紙で包み、ポリ袋に入れて口を軽く閉じます。これにより、適度な湿度が保たれ、乾燥を防げる可能性があります。キッチンペーパーは湿気を吸収するため、レタスが濡れすぎることを防ぎ、腐敗の進行を遅らせる効果が期待できます。2～3日ごとにキッチンペーパーを交換すると、より鮮度が保たれるでしょう。

玉レタスの場合、芯の部分から傷みやすいため、芯をくり抜いて濡れたキッチンペーパーを詰める方法も効果的です。こうすることで、芯から水分が失われるのを防ぎ、全体の鮮度を保てる可能性があります。適切に保存すれば、玉レタスは1週間程度、葉レタスは3～5日程度の保存が可能とされています。

カットした後の保存と注意点

レタスを一度にすべて使い切れない場合は、使う分だけを切り、残りは保存します。カットしたレタスは空気に触れる面積が増えるため、酸化が進みやすく、鮮度が低下しやすくなる可能性があります。切り口から水分も蒸発しやすいため、できるだけ早めに消費することが推奨されます。

カットしたレタスを保存する場合は、密閉容器に入れ、キッチンペーパーを敷いて水気を吸収させます。空気に触れる面積を少なくすることで、酸化や変色を遅らせられる可能性があります。保存期間は2～3日程度を目安とし、早めに使い切るようにしましょう。

包丁で切ると切り口が酸化しやすいため、手でちぎる方が鮮度を保ちやすいといわれています。これは、包丁を使うと細胞が一直線に壊されて変色しやすいためです。包丁（特に鋼製）の金属成分が酸化を早めることもありますが、現在はステンレス製の包丁が主流のため包丁の影響は少ないとする見解もあります。気になる場合は手でちぎる方法を選ぶとよいでしょう。

冷凍保存については、レタスの水分含有量が非常に高いため、解凍後は食感が大きく損なわれます。そのため、生食用としては冷凍保存は適していません。ただし、スープや炒め物など加熱調理に使用する場合は、冷凍したレタスを使うことも可能です。この場合は、小さく切ってから冷凍し、凍ったまま調理に使用します。

まとめ

レタスは日常的に手軽に取り入れられる野菜として、さまざまな健康効果をもたらす可能性があります。栄養素の特性を理解し、適切な食べ方や保存方法を実践することで、その価値を活かせるでしょう。食べ過ぎによるリスクや相性の良い食材との組み合わせを意識しながら、バランスの取れた食生活の一部として取り入れることが大切です。鮮度の良いレタスを選び、適切に保存して、日々の食事を豊かにしていきましょう。健康維持や生活の質の向上に向けて、レタスを上手に活用することをおすすめします。

