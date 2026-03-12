資源エネルギー庁が11日に公表した、3月9日時点のガソリンなどの店頭現金小売価格調査の結果によりますと、レギュラーガソリンの全国平均価格は1リットル当たり161.8円となりました。これは先週から3.3円の値上がりで、4週連続での値上がりとなります。

また、軽油は1リットル当たり149.8円で、先週に比べて3.2円の値上がり、灯油は18リットル当たり2267円で、先週比47円の値上がりとなり、いずれも4週連続で上昇しています。

山形県のレギュラーガソリン価格は1リットル当たり170.1円となっていて、全国で1番高い価格となっています。全国平均を大きく上回る水準となっていて、県民生活への影響が懸念されます。

次回の調査結果は、来週3月18日水曜日の午後2時に公表される予定です。

■地域・都道府県レギュラー価格（円/㍑）

北海道局162.4

青森159.3

岩手158.4

宮城156.5

秋田160.8

山形（全国最高）170.1

福島163.1

東北局160.9

茨城158.2

栃木162.0

群馬161.4

埼玉156.3

千葉159.2

東京166.0

神奈川160.3

新潟161.6

長野169.3

山梨159.7

静岡162.5

関東局161.6

愛知155.6

岐阜162.1

三重161.0

富山162.8

石川161.5

中部局160.1

福井165.0

滋賀161.3

京都161.4

奈良158.8

大阪161.8

兵庫158.2

和歌山163.3

近畿局161.4

鳥取169.2

島根165.4

岡山159.5

広島160.0

山口160.9

中国局162.5

徳島157.7

香川162.3

愛媛161.8

高知158.2

四国局160.1

■九州・沖縄・全国平均

福岡159.8

佐賀159.8

長崎166.8

熊本160.0

大分163.3

宮崎166.9

鹿児島169.4

九州局163.5

沖縄局169.1

九州沖縄局164.2

全国平均161.8