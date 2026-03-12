Photo: junior

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

加齢で衰える肌。化粧水等でのケアは大事ですが、汚れが残っていると効果もいまいち。特に男性は皮脂分泌量が多いのに、バシャバシャと手で洗顔して終わりという人も多いかと。

そんな人にチェックしてほしいのが洗顔ブラシですが、今回はその中でも高品質な「熊野筆の洗顔ブラシセット」を体験したレポートをお届けします。

結論からお伝えすると、今までの洗顔が間違いだと気づいた仕上がりでした。男女問わずオススメできるアイテムでしたので、ぜひ参考にしてみてください。

【熊野筆】洗顔の常識が変わる。匠の極細毛で毛穴汚れ一掃！男女で使える本格セット 【41%OFF】7,000円 詳細をチェック

伝統が紡ぐ高機能洗顔ブラシ

「熊野筆洗顔ブラシ」は、名前のとおり広島県熊野町の伝統的工芸品の熊野筆から生まれた洗顔ブラシ。山羊毛の中でも上質な「粗光峰」と合成繊維の二層構造により、毛穴の奥の汚れまでかき出せるのが特長。

製品からは職人の手作りによる質感が感じられます。サイズもコンパクトで自宅はもちろん、旅行や出張にもポーチに入れて持ち出しやすいかと。

濃密泡がサッと完成

今回は付属の美容洗顔石けんでトライ。ブラシをぬるま湯で湿らせ、石けんをクルクルなでていくとクリーム状の泡が立ち始めます。

どんどんキメが細かくなり、もっちりとした濃密泡が完成。今回は撮影用に器を使っていますが、普段使いであればいつもの洗顔料を直接手の上でクルクルすればOKです。

もっちりとトーンアップが感じられる仕上がり

結果を分かりやすくするため、今回は筆者が普段使っている下地とパウダーファンデーションをしっかりと塗り、その汚れ落ち度合いをチェック。

濃密泡のクッションのおかげもありブラシの肌触りは最高。チクチク感やゴワつき、過度な摩擦感も無いので肌への負担が少ないのが分かります。

洗浄後(左)、洗浄前(右)

泡を流した結果がこちら。右手はファンデーションを塗っていない素肌ですが、洗った左側の方が1トーンぐらい明るく感じますね。

左右どちらも乾燥が気になる状態でしたが、繊細な洗浄のおかげで水分が入りつつ肌の均一感が出たのかも。

乾燥が和らいだ影響もありますが、肌のもっちり感もアップ。ゴシゴシと洗うと乾燥がひどくなったりするので、優しく丁寧に洗って潤いキープをしやすくするのは大事ですね！

手の甲でも効果は感じられたので、洗顔で使い続ければ印象アップにも期待できそうです。

こんな人にオススメ

毛穴の黒ずみやくすみ、ニキビ・吹き出物が気になる人、スクラブやピーリングは刺激が強くて使えなかった人には洗顔方法を見直す良いアイテムになってくれるでしょう。

皮脂や汚れが溜まりやすい男性はぜひ使うべき。ゴシゴシ洗うと肌が荒れて乾燥や皮脂の過剰分泌につながるので、洗顔ブラシでいつもより少しだけ時間をかけて丁寧に洗えば清潔感溢れるスッキリフェイスに近づけるでしょう。

気になった人はぜひ、おトクな期間限定キャンペーン中にチェックしてみてください。

