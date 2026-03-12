Mac miniを懐かしの「レゴ宇宙セット風PC」にしてみた
銀の弁当箱じゃ面白みがないからね。
数カ月前のこと、オランダのアイントホーフェンに住むデザイナーのポール・スタールさんは新たなプロジェクトを考えていました。それは彼の自宅兼仕事場に置く、スマート・ダッシュボード。
形状は1979年のレゴ宇宙セットに付属した、コンピューター型の台形パーツ「Slope 45 2 x 2」で、それを3Dプリンターで再現する試みでした。当時遊んだキッズなら、一発で「アレだ！」とわかるくらい印象的なパーツなんですよね。
Mac MiniがレゴのPCに変身
スタールさんいわく、「わざわざデスクに別のデバイスを置く必要ないのでは？ PCを中に収納できるサイズにしてしまえば？」ということで、ダッシュボードは最終的にMac Miniに被せることになったそうな。
最初のデザインでは、正面に操作パネルなどがないため、ありきたりでツマンナイ直角三角形のようになってしまい…。そこで「80年代の美学を象徴する姿にしたらどうか？」と閃きました。
そして生まれたのがレゴ内で使うコンピューター「Slope 45 2 x 2」を10倍のサイズにし、初代マッキントッシュを合体させたイメージの「M2x2」。
マッキントッシュっぽいベージュ色のフィラメントで3D印刷し、7インチのタッチスクリーン、いくつかのUSB-Cポート、SDカードリーダー、そして携帯性を考えたハンドルを搭載しています。
機能性と遊び心もバッチリ
デザインは工夫が盛りだくさん。てっぺんにある2つのポッチは飾りではなく、左側は回せばBluetoothスピーカーの音量が調節でき、右側はAirPodsとApple Watchのワイヤレス充電器になっています。
さらには実寸大のポッチもあるので、レゴのミニフィグ宇宙飛行士や、オリジナルの「Slope 45 2 x 2」などをくっつけて楽しむこともできます。
What if your tools felt as playful as your childhood toys? ✨- Watt IV (@Watt__IV) March 2, 2026
Introducing the M2x2; a 10:1 upscaled homage to the 1979 LEGO computer brick, re-imagined as a functional M4 Mac Mini workstation.
Learn more at https://t.co/7nJvHRziEM pic.twitter.com/qJUdN3wCqh
誰もがカスタマイズできる設計
スタールさんが「ケースはモジュラー式に作っています。もし誰かが作りたかったら、ポッチ部分をどう使うか自由に選べます」と言うように、このデザインは誰でも機能をお好みでカスタマイズできるよう設計されています。
タッチ画面は単体で機能しており、スマートホーム化した家電を簡単に操作できるクイック・アクセスが可能。
まだまだアイディアがある
現在スタールさんは、ほかにもいくつかのプロジェクトが頭の中にあるご様子。将来的には、別バージョンでmacOSと連動できるiPad Miniの埋め込みも考えているそうな。「Mac miniの代わりにMac Studioとペアリングさせるかも」とも話しています。
さらに「今後数週間くらいでNintendo Switch 2用のドックを作りたい」とも言っています。完成した姿と記録をWebサイトで共有したいそうなので、近々お目見えするでしょうね。
かつては「Slope 45 2 x 2」をPC化した猛者も
およそ3年前には、指先サイズの「Slope 45 2 x 2」に液晶モニターと加速度計、ポッチのボタン化、｢Raspberry Pi RP2040｣内蔵ブロックとの合体という魔改造により、傾きとボタンで『DOOM』がプレイできる超ミニミニPCを完成させた猛者がいました。
筆者も子供の頃に宇宙キットで遊び、「Slope 45 2 x 2」には特別感があった記憶があります。あの感覚は世界共通なんでしょうね。