コレ大当たりじゃないッ！？【3COINS】カラビナ付きで便利♡「新作メガネケース」がオシャレ

花粉や日差しから目を保護するために、メガネやサングラスをかける機会が増えるこれからの時期。持ち歩きしやすいメガネケースを持っていると便利です。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】から、新作の「メガネケース」をご紹介。ぜひ早めにチェックして。

春・夏のおでかけにぴったり！

3/2に発売後すぐに売り切れて再入荷したのは、ナチュラルな雰囲気が魅力の「ラフィア風メガネケース」\550（税込）。立体感のあるかためのケースで、メガネをしっかり保護できそう。リング状のカラビナ付きで、バッグなどに取り付けて持ち歩けるのもうれしいポイント。

ユニセックスなデザイン

どんなファッションにも合わせやすい「カラビナ付メガネケース」、\550（税込）。年齢・性別問わず使えるシンプルなデザインです。バッグに引っ掛けておけばサッと取り出しやすく、屋内と屋外を行き来する日にも便利。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

