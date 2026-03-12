フジテレビの勝野健アナウンサー（２６）が１２日、同局を退社することを報告した。

インスタグラムを「【ご報告】」として更新し、「この度、４年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました」と伝えた。また「３月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします」と明かした。

「また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました。これからの人生をともに歩むパートナーと家庭を大切にしながら、新天地で自分らしいキャリアを築いてまいりたいと考えております」と結婚したこともあわせて発表した。

今後については「フリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫（かお）る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えた。

勝野アナは慶大経済学部を卒業し、２０２２年に入社した。

【報告全文】

これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない４年間でした。

今後はフリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

勝野健