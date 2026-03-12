【きょうから】ウェンディーズのモーニングメニューが一新 “ビーフ100％パティ”の提供開始＆お得なセットメニューも
ウェンディーズ・ジャパンおよび、ファーストキッチンでは、きょう12日から、ウェンディーズ・ファーストキッチンの対象店で販売を実施しているモーニングメニューを一新する。
【写真】カリカリベーコンがたまらない！朝にぴったりな『B・E・L・T』
今回新しく仲間に加わるのは4商品で、ウェンディーズで人気のある「B・E・L・T（ベルト）」を含めた5商品をラインナップ。そして消費者の声に応え、ウェンディーズの特徴であるオリジナル “ビーフ100％パティ” をモーニングの時間帯でも提供する。
また、モーニングならではのお得なセットメニューとしてプラス150円でコンビ（ドリンクセット）、プラス250円でハッシュセット（ドリンク＋ハッシュポテト）を用意した。同店は「待たずに、気軽に。」をコンセプトに、朝のニーズに応える。
■商品概要（価格は全て税込）
『エッグ&チーズビーフバーガー』単品390円
店舗で丁寧に焼き上げたエッグとベーコンに、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた。隠し味にブラックペッパーを効かせた、最後まで飽きのこない味わい。
『エッグ&トマトチーズビーフバーガー』単品450円
店舗で丁寧に焼き上げたタマゴ、みずみずしいトマト、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた。ビーフ100%パティの旨味とトマトのさっぱり感が楽しめる。
『エッグ&ベーコンチーズビーフバーガー』単品480円
風味良くくん製し、カリカリに焼き上げたベーコンとタマゴ、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた、朝の食欲を満たすのにぴったりの一品。ビーフ100%パティとベーコンの旨味が食欲をそそる。
『ブレックファーストビーフバーガー』単品450円
トマト、レタス、玉ねぎのフレッシュな野菜とビーフ100%パティを組み合わせた、肉と野菜をバランスよく楽しめる一品。日本オリジナルのメニュー。
『B・E・L・T（ベーコンエッグレタストマト）』単品450円
カリカリに焼き上げたベーコンとタマゴ、みずみずしいレタスとトマト、濃厚なチェダーチーズを組み合わせた、軽めに食べたい朝にぴったりの一品。
※プラス150円で好きなドリンクが選べる「コンビ」、プラス250円でハッシュポテトと好きなドリンクが選べる「ハッシュセット」に変更可
