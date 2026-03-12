＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】両力士、“揃って土俵を後にする”まさかの光景

前相撲と思えないハイレベルな取組を見せた期待の若手同士にハプニングが発生。「すでに体ができあがってる」と注目の声が寄せられる一方、初々しいハプニングの光景に「あれ？」「どうしたｗ」とほっこりするファンが相次いだ。

注目を集めたのは前相撲での川副（安治川）と白月狼（朝日山）の一番。川副は早稲田大学相撲部から81年ぶりに角界入りしたことで話題の“逸材”だ。対する白月狼はモンゴル出身、専修大学から角界入りした新人で、父親が県知事という珍しいバックグラウンドも持っている。両者は学生時代に対戦経験があり、その際は白月狼が勝利していた。

入門直後の力士だがハイレベルな攻防を繰り広げた。立ち合い鋭いあたりでぶつかり合った両者。「パチン」と衝突音が響くと、川副が胸を合わせて一気に前に出ていった。だが白月狼もまわしを引いて応戦、土俵際で耐えてまわり込んだ。最後はもつれ合うように川副が浴びせ倒し、白月狼は尻もちをつくように転がった。

直後、「反対でしょ」と行司に指摘

川副が勝ったかに見えたが、行司軍配は白月狼に。だが白月狼は勝負後に一礼すると、勝名乗りを受けずに土俵を降りてしまった。川副も軍配を見て土俵を去ろうとしており、両力士が揃って土俵を後にする事態に。直後、審判から「反対でしょ」と行司に指摘があり、土俵上で行司と両力士がしばし戸惑う様子を見せてから、あらためて川副が勝名乗りを受けていた。

ハイレベルな取組内容とは一転、新人らしく土俵上で困惑する初々しいハプニングにファンもほっこり。ネット上では「あら？」「どうしたｗ」「帰るなw」「アマでは勝ち名乗り受けはないんだろうね」「ご愛嬌」「かわいい」と反響が相次いだほか、これからの活躍を期待させる相撲内容に「すでに体ができあがってる」「前相撲とは思えない攻防」「いい取り組みだった」と注目する声も寄せられた。（ABEMA／大相撲チャンネル）