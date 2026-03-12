頑張って薬を飲んだ超大型犬。飼い主さんに褒められて口元が緩んだ瞬間……。まさかの結末がYouTubeで公開されると、記事執筆時点で116万回以上再生され、「タイミングもうますぎるw」「誤魔化し方うまーい(笑)」「オチもついてるし芸達者w」といった声が寄せられました！

薬を飲みたくないドレミちゃんに強行手段

YouTubeチャンネル「ドレミの歌グレートピレニーズ」さまは、グレートピレニーズの「ドレミ」ちゃんとご家族の賑やかで愉快な日常を公開しています。

この日は定期的に飲まなければいけないお薬の日。ドレミちゃんはお薬が苦手なようで、お薬を顔の近くまで持って行っても顔を背けてしまい飲んでくれません。

そこで、お口を開けて、お薬を口の奥へと入れてごっくんしてもらうことに！すると……

どうやらきちんと飲めたようです！

薬飲めてえらいね！と思いきや…

薬を飲めた様子のドレミちゃんに、飼い主さんが「飲めた人！」と手を差し出すと、「はい！」とお返事するように勢いよく前足をポンッと乗せたというドレミちゃん。

そんなドレミちゃんに飼い主さんが「いい子いい子～！」と頭を撫でて褒めていると……

あれ！？口から何かが出てきました……そう、飲めたと思われていた薬ではありませんか！どうやらドレミちゃん、薬を飲まずに口の中に隠していたようです（笑）

これには飼い主さんも大笑い！「飲めてないじゃん！」と思わず勢いよくツッコミを入れてしまったそうですよ！薬、ちゃんと飲みましょうね、ドレミちゃん！

まさかの結末に視聴者も爆笑！

褒められた直後に薬をポロッと口からこぼしてしまうという失態により、嘘をついていたことがバレてしまったドレミちゃん。そんな飼い主さんとドレミちゃんの攻防は、YouTubeに公開されると多くの人から反響が寄せられました。

コメント欄には「タイミングもうますぎるw」「誤魔化し方うまーい(笑)」「オチもついてるし芸達者w」「けっこう奥に入ったのに吐き出せてるのすごいwwwwwwwww」「何度も思い出し笑いしそう！」といった声が殺到しています。

そんなドレミちゃんとご家族の日常をもっと見てみたいという方は、ぜひYouTubeアカウント「ドレミの歌グレートピレニーズ」から覗いてみてくださいね！

