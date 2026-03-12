「ちょっと」じゃないよ…。

一般社団法人中古二輪自動車流通協会の公式SNSアカウントが「それ、バイク乗りとしてちょっと恥ずかしいかも」とコメントのもと、ライダーに対しマナー向上を喚起する投稿を行いました。これに対しSNSでは多くの反響が寄せられています。

【えっ…これがSNS共感の嵐「恥ずかしい行為」の全貌です】

同協会が「恥ずかしいかも」とした行為は「いい音とデカい音の区別がつかない」というもの。大きな音を出して走る、もしくは大きな音が出るマフラーを装着して走るライダーに対する注意喚起の投稿と見られます。

この投稿に対しSNSでは「ちょっとどころでは無く、物凄く恥ずかしいだろ」「バイク乗りーーー全員これ1万回見て玄関にも貼っておいてーーー」「これは、もっともっと声を大にして、啓蒙！拡散！」「周囲や近所に迷惑(騒音)に思われないのがいい音でしょ……」「お腹下してそうなエンジン壊れてそうな下品な音出してるバイク嫌い」「マジでこれ。でかいだけのはずかしい感じの音多いよマジで。オナラかよってなるよ」「結構離れてもまじでうるさいやついるけど、乗ってるやつの耳どうなってるんや？」といったコメントが見られました。