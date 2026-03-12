元「キグルミ」で女優の志村玲那（31）が12日、自身のインスタグラムで第1子出産を発表した。

「私事ではございますが 先日第一子を無事に出産いたしました 母子共に健康です」と報告。

「初めての出産を通し、また成長したように感じます 尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ！！」とつづった。

「約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中にいるのが不思議なきもちです」と心境を吐露。「これからも、玲那らしくそして素敵な家庭を築いていきますので今後も温かく見守ってください」と呼びかけた。

志村は人気バラエティー「あっぱれさんま大先生」（フジテレビ」に子役として出演。2006年、CMソング「たらこ・たらこ・たらこ」を歌う「キグルミ」として歌手デビュー。たらこの被り物をつけて出演したMCがヒットし、楽曲が最年少で日本レコード大賞特別賞を受賞するなど人気者に。2008年4月末で「キグルミ」を卒業。2008年に、舞台「MIDSUMMER CAROL ガマ王子 vs ザリガニ魔人」のヒロイン・パコ役で女優としてデビュー。一時休業を経て、芸能界に復帰した。

プライベートでは、昨年5月に一般男性との結婚を報告。同10月に第1子妊娠を発表していた。