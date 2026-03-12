人気デュオ「PUFFY」の大貫亜美（52）が11日、自身のインスタグラムを更新。「来世は生まれ変わりたい」と思うほど敬愛する人気芸人を明かした。

「一日遅れてしまったけど、この世に生まれてきてくれてありがとうと言いたい唯一無二の孤高の存在・藤井隆さんのお誕生日でした」と10日に54歳の誕生日を迎えたお笑い芸人の藤井隆を祝福した。

「いつもわたしの健康と気持ちに寄り添う天才は、ステージに上がらずとも常に輝いているんです」と大貫。「来世はそんな藤井隆として生まれ変わりたいです。あ、ゴメン違うわ！BLACK PINKのLISAになるんだった！あっぶな！その次！LISAの次にタカシになる！」とつづった。

「そんでこれ何の写真かというと、先日50歳と活動30周年を迎えた堂島孝平クンのライブにゲスト出演した際の藤井隆さんです」と藤井とのツーショットを投稿。「来世は3人目のPUFFYとしてマネージメントで入りたいそうです。そんな気持ちがTシャツにも表れてます」と記した。

「ちなみに堂島くんとは写真撮れてません。オーイシマサヨシくんとも撮ってませんでした。なのにこの人との写真は山のようにあります。ちなみに2枚目は、堂島くんの『亡霊』という曲で登場した時の藤井さんです。これがステージ上でユラユラしてました。怖かったです。でも曲めちゃカッコいいです。本当にお誕生日おめでとうございます」と祝った。

「堂島くんもおめでとう 愛されてるのが伝わる、最高に素敵な記念日ライブだった」とした。