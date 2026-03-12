東日本大震災で被災した宮城県南三陸町の住民と、南米チリから復興のシンボルとして贈られたモアイ像を制作した彫刻家ベネディクト・トゥキさん（２０２２年死去）の遺族が、息の長い交流を続けている。

遺族は、友好の歩みを地元の人びとに伝える取り組みを始めている。（チリ領イースター島 大月美佳）

南太平洋に浮かぶイースター島中心部で今月１日、トゥキさんの作品を展示する「アウカラ彫刻博物館」を訪れると、南三陸町のモアイ像を紹介するコーナーの設置準備が進んでいた。５月頃に完成予定といい、長女で学芸員のパウラ・ロセッティさん（５５）は「大切な出会いの物語を、この島から伝えたい」と語った。

館内には、志津川高校（現・南三陸高）の生徒が像の制作と寄贈の経緯などを伝える学校報も並んでいた。南三陸町には１９６０年のチリ地震で互いに被災した縁で、９１年にチリからモアイ像が贈られた。東日本大震災で損壊したが、チリ政府は新たな像の寄贈を表明。トゥキさんが島の石材を使って無償で制作し、高さ約３メートルの像が２０１３年５月に届けられた。

７６歳で死去したトゥキさんは生前、南三陸町の惨状を現地で目にして涙し、「モアイが人々の悲しみを和らげ、復興を見守る存在になってほしい」と語っていた。町ではモアイ像をあしらって作られた缶バッジの収益が復興資金に充てられ、遺族には「収益で町のバスを購入した」「モアイ像が海沿いの広場に移設された」などと逐一連絡が入る。

チリ側の招待で島を訪れた町の高校生が卒業後、大学でスペイン語を学び、感謝を伝えに再訪してくれたこともある。博物館の館長でもある妻アナ・マリア・アレドンドさん（７９）は今年２月、町に「モアイ像は私たちを心の中で永遠につないでくれる」とのメッセージを寄せた。

「南三陸のモアイには父の魂の一部が宿っている」と語るパウラさんは、ドキュメンタリー映画の製作も思い描いている。トゥキさんの孫やひ孫が町を訪れ、モアイ像やトゥキさんが交流した住民と出会う映像を撮るのだという。