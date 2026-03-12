第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で１次ラウンドを無傷の４連勝で１位通過し、準々決勝以降が行われる米フロリダ州マイアミに到着した侍ジャパンが１１日（日本時間１２日）、同州内で練習を行った。

現地時間でこの日の午前３時３０分頃に日本からの１３時間以上のフライトを経てマイアミ入りした侍ジャパン。現地時間の午後２時３０分頃から自由参加の練習が行われ、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、吉田正尚（レッドソックス）ら打者１０人が姿をみせた。

村上、岡本、吉田らはフリー打撃などを行って調整。大谷はキャッチボールをしてから、中堅で打球を捕球していた鈴木とともに談笑しながら打撃練習を見つめていた。練習を終えると、笑いながら大谷は村上に近寄り「空振ってた？」といじると、村上は照れくさそうに「いや、ファウルしてました！」と反論していた。

大谷と村上は、大会中同じ組で試合前にフリー打撃をすることが多く、圧巻の打撃を見せる大谷を村上もじっと見つめている。さらに試合中はベンチ内でも大谷が村上に助言を送るなど、切磋琢磨している。