◆ＷＢＣ １次ラウンドＢ組 メキシコ―イタリア（１１日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

主将のジャッジ（ヤンキース）、スキーンズ（パイレーツ）らを擁し、史上最強と言われる米国代表の運命が決まるＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｂ組の最終戦が１１日（日本時間１２日）、行われ、メキシコとイタリアが対戦した。

試合が動いたのは０―０の２回先頭。イタリアの４番パスクアンティノ（ロイヤルズ）が右翼席へ先制ソロを放った。主砲はこの日まで今大会１２打数無安打と打撃不振に陥っていたが、重要な一戦でメジャー通算７０本塁打の実力を示した。パスクアンティノといえば、侍ジャパンの大谷翔平（ドジャース）に“最速を出させる男”としても知られる。２３年ＷＢＣでは準々決勝で両者が対戦し、大谷はメジャー移籍の１８年以降では最速となる１０２マイル（約１６４・２キロ）をマークして空振り三振を奪取。昨年６月にはＭＬＢのレギュラーシーズンで激突し、大谷がメジャーの公式戦では自己最速となる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をパスクアンティノに対して計測していた。

さらに４回、イタリアは前カブスのバルティの左越えソロでリードを２点に広げた。

今大会、イタリアはここまで３戦全勝で、メキシコは２勝１敗。この日イタリアが勝利すれば、３勝１敗の米国はメキシコを上回り２位が確定する。だが、メキシコが勝利すると米国、イタリアと３チームが３勝１敗で並ぶ。勝敗で並んだ場合、当該国同士の対戦成績で順位を決めるが、全て１勝１敗。その場合は失点率（失点／守備のアウト数）で決まる。１０日（同１１日）の米国―イタリア戦の終了時点での失点率は

米国 ＝０・２０３

メキシコ＝０・２０８

イタリア＝０・２２２

※小数点以下第４位以下は切り捨て

メキシコがイタリアから９回までに５点以上取って勝利した場合、米国の突破が決まる。一方で４得点以下の勝利だとメキシコ、イタリアが準々決勝に進出し、米国は敗退となる。前日１０日（同１１日）に米国はイタリアに大金星を献上。６回表終了時の０―８から最後は６―８まで迫ったが、及ばなかった。