2～3日は安静、その後は動く！ぎっくり腰はじっとしているより動いたほうが早く治る!?【専門医がしっかり教える 図解 腰痛の話】

腰が痛いときほど動いたほうがいい！

気をつけて少しずつ体を慣らす

たびたび腰痛を経験している人は、重いものを持たない、腰をあまり動かさないなど、自らの行動を制限しがちです。まして痛みがある状態なら、これ以上痛みがひどくならないよう、安静にしている人が多いのではないでしょうか。

安静にするのが決して悪いわけではありませんが、腰を過度に守るよりは、むしろ積極的に体を動かしたほうが快方に向かいやすく、痛む頻度も少なくなります。体を動かさないと筋肉がこわばり、筋力や柔軟性の低下を招きます。洗顔やくしゃみをしただけでぎっくり腰になる人がいるのも、瞬間的にかかる大きな負荷に衰弱した腰が耐えられないためです

このようなもろくて不安定な状態では、症状の回復もままなりません。筋肉の健やかさを維持する上でも、適度に体を動かすことをおすすめします。

ちなみにぎっくり腰に関しては、安静にしているより、できるだけ通常の生活を送るほうが回復は早いという研究データもあります。

ただし、無理は禁物で、最初の2～3日は安静にしていても構いません。「腰まわりがだるい」「腰に突っ張る感じがある」「腰をかがめると、きしむような感じがする」といった症状のある人も安静にして、しばらく様子を見てください。また、痛みが治まったからと急に運動をしたり、動き過ぎたりすると再発の原因に。現状でできることを冷静に判断して、徐々に体を慣らしながら動かすようにしてください。

適度に体を動かすことで腰痛は早く治る！

痛みがあっても怖がらずに体を動かし、筋肉の柔軟性や筋力をキープしましょう。それが回復を早めるとともに、再発防止にも繋がります。

少し痛みがあっても、無理のない範囲で体を動かすことが治りを早くする。ひたすら安静にするよりも、早めに通常の生活を送るほうがいい。

ぎっくり腰は動いたほうが治りやすい!?

「痛みがぶり返すのでは」という不安から、体を動かすことに消極的になりがちですが、動いたほうが筋肉の衰えを防ぎ、 治りが早くなります。

ぎっくり腰を早く治すなら安静よりも動くほうがいい

フィンランド労働衛生研究所の研究結果は、体を動かすほうが、ぎっくり腰の治りが早くなることを示しています。 下のグラフによれば、ぎっくり腰の治療中に通常の生活を送った人は、 安静にしていた人に比べて、 約半分の日数で職場復帰を果たしています。

