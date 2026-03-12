東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7152 高値0.7187 安値0.7113
0.7262 ハイブレイク
0.7225 抵抗2
0.7188 抵抗1
0.7151 ピボット
0.7114 支持1
0.7077 支持2
0.7040 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5913 高値0.5948 安値0.5905
0.5982 ハイブレイク
0.5965 抵抗2
0.5939 抵抗1
0.5922 ピボット
0.5896 支持1
0.5879 支持2
0.5853 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3593 高値1.3605 安値1.3555
1.3664 ハイブレイク
1.3634 抵抗2
1.3614 抵抗1
1.3584 ピボット
1.3564 支持1
1.3534 支持2
1.3514 ローブレイク
