東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7152　高値0.7187　安値0.7113

0.7262　ハイブレイク
0.7225　抵抗2
0.7188　抵抗1
0.7151　ピボット
0.7114　支持1
0.7077　支持2
0.7040　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5913　高値0.5948　安値0.5905

0.5982　ハイブレイク
0.5965　抵抗2
0.5939　抵抗1
0.5922　ピボット
0.5896　支持1
0.5879　支持2
0.5853　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3593　高値1.3605　安値1.3555

1.3664　ハイブレイク
1.3634　抵抗2
1.3614　抵抗1
1.3584　ピボット
1.3564　支持1
1.3534　支持2
1.3514　ローブレイク