フジ勝野健アナ、退社へ 1月に結婚、入社4年で決断「生活の拠点を京都へ移すこととなりました」【報告全文】
フジテレビの勝野健アナウンサーが12日、自身のインスタグラムを更新し、1月に結婚していたことと、同局を退社することを報告した。
勝野アナは「この度、４年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました」と報告し、「３月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします」と伝えた。
続けて、先輩アナや視聴者への感謝をつづり「かけがえのない４年間でした」と回顧。「また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました」と合わせて報告し、今後について「また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました」「今後はフリーランスとして活動を続けてまいります」と伝えた。
そして最後に「歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍していた。
■報告全文
【ご報告】
この度、４年間お世話になったフジテレビを退社することとなりました。３月末をもって『めざましテレビ』『ぽかぽか』『Live News イット！』を卒業いたします。
これまで未熟な私を温かく指導してくれた諸先輩方、ともに番組を作り上げてくれたスタッフの皆様、取材を通じてお世話になった皆様、そして画面越しに応援してくださった視聴者の皆様に、心より感謝申し上げます。本当に多くのことを学ばせていただいた、かけがえのない４年間でした。
また私事ではございますが、かねてよりお付き合いしておりました方と今年１月に結婚し、生活の拠点を京都へ移すこととなりました。これからの人生をともに歩むパートナーと家庭を大切にしながら、新天地で自分らしいキャリアを築いてまいりたいと考えております。
今後はフリーランスとして活動を続けてまいります。歴史と文化の薫る京都から新たな視点で情報を発信できるよう、より一層精進してまいります。今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
勝野健
