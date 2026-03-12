岩田剛典が『KCON JAPAN 2026』出演へ 『ボイプラ2』出身・CHUEI LI YU ＆ KANG WOO JINも
世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、スペシャルパフォーマー2組が追加発表された。
【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ
今回、スペシャルパフォーマーとしてGAN（岩田剛典）とCHUEI LI YU ＆ KANG WOO JINを追加発表した。GAN（岩田剛典）は「三代目 J SOUL BROTHERS」のメンバーであり、ソロアーティストとしても俳優としても多方面で活躍するマルチアーティスト。さらに、世界最高レベルで盛り上がったグローバルボーイズオーディション番組『BOYS II PLANET』出身のCHUEI LI YU ＆ KANG WOO JINもラインナップに名を連ね、特別なステージを披露する。
また、「KCON」は昨年、新しいグローバルアーティストの登竜門にとどまらず、多彩なジャンルのアーティストの魅力を楽しめる「X STAGE」を新たに追加した。『KCON JAPAN 2026』のX STAGEで繰り広げられる「SHOWCASE」ラインナップには、AxMxP、Baby DONT Cry、CHOI YU REE、Keyveatz、KEYVITUP、RESCENEなどさまざまなジャンルで活躍するアーティストが出演する。
『KCON』は2012年アメリカのアーバインをはじめ、世界各地で開催され、音楽を中心としたKビューティー、Kフード、Kコンテンツなど韓国の文化全般を扱うフェスティバルモデルを構築。アジア、中東、ヨーロッパ、アメリカなど世界14の地域で開催されオフラインの累計来場者数は約223万人に達する。デジタルプラットフォームを通じて数千万人のグローバルファンが言語の壁と国境を越えたファンダムを構築しており、アーティストの世界進出とブランドの海外進出を手助けするプラットフォームとなり、グローバルK-POPフェスティバルとしてのプレゼンスを高め続けている。
【『KCON JAPAN 2026』アーティストラインナップ（計23組）】
&TEAM、8TURN、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、DXTEEN、EVNNE、H//PE Princess、Hearts2Hearts、hrtz.wav、INI、IS:SUE、izna、JO1、KIM JAE HWAN、KickFlip、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmony、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生、TWS、ZEROBASEONE
