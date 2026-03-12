岩田剛典が『KCON JAPAN 2026』出演へ 『ボイプラ2』出身・CHUEI LI YU ＆ KANG WOO JINも

岩田剛典が『KCON JAPAN 2026』出演へ 『ボイプラ2』出身・CHUEI LI YU ＆ KANG WOO JINも