岩手県内で関連死を含め６０００人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災は、１１日で発生から１５年となった。

残された人たちは大切な人を思い、鎮魂の祈りをささげた。沿岸自治体などで開かれた追悼式には震災の記憶がほとんどない若者が立ち、「風化を防ぎ、教訓を後世に伝えていく」と誓いを新たにした。

山田町の山根捺星（なつせ）ちゃん（当時６歳）の家族が１１日、遺骨が発見された宮城県内の海岸を、引き渡し後初めて訪れた。

捺星ちゃんは津波で行方がわからなくなっていたが、２０２３年に気仙沼市と南三陸町で行われた海岸清掃中に遺骨が見つかり、身元特定を経て昨年１０月に家族の元に返った。

穏やかな陽光の下、骨つぼを抱えた母・千弓さん（４９）に、父・朋紀さん（５２）と兄・大弥さん（２６）が寄り添い砂浜を歩いた。骨つぼをそっと置き、花を手向け、３人は静かに手を合わせた。

朋紀さんは「ここへ来るまで捺星と一緒にドライブしているみたいだった。忘れられない一日になった」と話した。千弓さんは「捺星も喜んでいると思う。この浜に運んできてくれた海に感謝したい」と語った。