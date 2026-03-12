◇第6回WBC 1次ラウンドB組 イタリア─メキシコ（2026年3月11日 テキサス州ヒューストン）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組は11日（日本時間12日）、最終戦となるイタリア─メキシコ戦が行われ、イタリアが2回に先制点を奪った。

メキシコ先発でカブスで昨季4勝を挙げたアサドは、先攻のイタリア打線を3者連続三振と完璧な立ち上がりを見せた。

一方、イタリア先発で昨季フィリーズで5勝のノラもメキシコ打線を先頭・デュラン、2番・アロザレーナを2者連続三振。3番・アランダには左中間フェンス直撃の二塁打を許したが、4番・カークを三ゴロに打ち取り無失点で初回を終えた。

両軍とも初回は無得点だったが、2回、イタリアの4番でロイヤルズの主砲・パスクアンティノが右翼席最前列に先制アーチ。ここまで3試合、12打数無安打、打率・000だったが、4試合目で飛び出した待望の初安打が大きな一発となった。

B組は米国が3勝1敗で1次ラウンドを先に終えている。イタリアが勝利した場合、4戦全勝で1位、米国が3勝1敗で2位、メキシコが2勝2敗で3位となるため、イタリア、米国の準々決勝進出が決まる。

メキシコが勝利した場合、3チームが3勝1敗で並ぶため、失点率で決着する見通しで、9回決着でメキシコが5点以上奪えば、メキシコと米国の突破が決まる。一方、メキシコが4点以下で勝利した場合はイタリア、メキシコが突破。米国は予選敗退となる