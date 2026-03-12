今回は、同棲中の彼氏に復讐を決意したエピソードを紹介します。

「30歳になる前に結婚しよう」と言っていたのに…

「私には10年以上付き合っている同棲中の彼氏がいます。彼氏は数年前に『30歳になる前に結婚しよう』と言ってくれていたのですが、もうすぐ私は30歳。でも結婚の話は最近まったく出てきません。

そんなある日、彼氏の浮気が発覚したんです。しかも浮気相手を同棲中の家に連れ込んでいるみたいで、ありえないですよね。でも浮気のことは問い詰めず、しばらく様子を見ることにしました。

そして彼氏に『私のことどう思ってるの？』『結婚について考えてるの？』と聞いたのですが、『10年も一緒にいるし、どう思うとか言われてもな〜』『今さら結婚とかどうでもよくね？』と答えてきて、心底がっかりしましたし、彼氏に復讐する決意ができました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ この女性は彼氏だけでなく、浮気相手にも何かやってやりたいと考えているそうです。それにしても同棲中の家に浮気相手を連れ込むなんて、本当にありえないし、生理的に無理ですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。