１１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８７．２５ドル（＋３．８０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝５１７９．１ドル（－６３．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝８５０６．５セント（－４０１．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８８．５０セント（＋３．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．２５セント（＋８．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２００．５０セント（＋１３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３５４．９７（＋６．９４）
出所：MINKABU PRESS
