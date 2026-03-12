１１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２８９ドル安 ナスダックは小幅に３日続伸 １１日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２８９ドル安 ナスダックは小幅に３日続伸

１１日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比２８９．２４ドル安の４万７４１７．２７ドルと続落した。ホルムズ海峡周辺で船舶が攻撃を受けたことなどが伝わり、中東での軍事衝突が長期にわたる可能性が改めて意識された。国際エネルギー機関（ＩＥＡ）加盟国が石油備蓄の放出を決めたものの、米原油先物相場の下げは限られ、投資家心理を下向かせた。



シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞やホーム・デポ＜HD＞が軟調推移。ブラックストーン＜BX＞が冴えない展開となり、コスモス・エナジー＜KOS＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞が堅調。オラクル＜ORCL＞とセーブル・オフショア＜SOC＞が株価水準を大きく切り上げた。



ナスダック総合株価指数は１９．０３ポイント高の２万２７１６．１３と小幅に３日続伸した。テスラ＜TSLA＞が値を上げ、エヌビディア＜NVDA＞がしっかり。ドーモ＜DOMO＞やネビウス・グループ＜NBIS＞が値を飛ばし、サーブ・ロボティクス＜SERV＞やパパ・ジョンズ・インターナショナル＜PZZA＞が急伸した。半面、ネットフリックス＜NFLX＞が売られ、エアロバイロンメント＜AVAV＞が下値を探った。



