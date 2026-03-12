CL初出場ボデ・グリムトが怒涛の5連勝!! 守田英正スポルティングに3発先勝、8強入りに大きく前進
[3.11 欧州CL決勝T1回戦第1戦 ボデ・グリムト 3-0 スポルティング]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日、各地で決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を開催した。ボデ・グリムト(ノルウェー)は人工芝のホームにスポルティング(ポルトガル)を迎え、3-0の先勝を収めた。スポルティングのMF守田英正は後半の途中から出場した。
ボデ・グリムトは今回が欧州CL初出場だが、マンチェスター・シティとアトレティコ・マドリーを破る2連勝で決勝Tプレーオフに進出。決勝Tプレーオフでは前回準優勝のインテルに3-1、2-1の2連勝を収めて大会4連勝で16強入りを果たした。
決勝T1回戦の第1戦でもボデ・グリムトがチャンスを作った。まずは前半7分、右サイドをスルーパスで突破したMFホーコン・エビエンのクロスにFWイェンス・ペッター・ハウゲがゴール前で合わせたが枠の右。同24分にはエビエンがGKと1対1になったが、GKルイ・シウバにシュートストップされた。
ゴールに迫るボデ・グリムトは前半29分、MFソンドレ・ブルンスタード・フェアットがペナルティエリア内でDFゲルギオス・バジャニディスに倒されてPKを獲得。このチャンスをブルンスタード・フェアットが自ら決めて先制点を奪った。
さらにボデ・グリムトは前半45+1分、GKニキータ・ハイキンのロングフィードのこぼれ球を敵陣ブルンスタード・フェアットが左サイドで拾って攻撃を始める。ブルンスタード・フェアットがエリア内に差し込んだパスをFWカスパー・ハイが落とし、これを受けたハウゲがスルーパス。相手に当たってゴール前に弾んだボールをFWオーレ・ディードリック・ブルムベルグがゴールに流し込み、2-0で前半を終了した。
追いかけるスポルティングは後半7分、左CKをMFジョアン・シモエスがフリックしたボールにDFウスマン・ディオマンデが合わせるも枠の右に外れた。同17分には3枚替えが行われ、守田もピッチに入った。
だが、次の得点もボデ・グリムトだった。後半26分、ハウゲがシザースフェイントから送った鋭いクロスをハイが押し込んで3-0。ハイは今大会5点目になった。
守田は後半32分、FWフランシスコ・トリンコンのスルーパスを引き出すも球足が長くなってシュートには持ち込めない。スポルティングは1点でも返しておきたいところだったが、ボデ・グリムトが優位に試合を進めてタイムアップ。3点差がつく状況でスポルティングがホームの第2戦を迎えることになった。
