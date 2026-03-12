バルベルデ怒涛の前半45分間ハット! レアルがCL決勝Tラウンド16でマンCに先勝
[3.11 欧州CL決勝Tラウンド16第1戦 R・マドリー 3-0 マンチェスター・C]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は11日に決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)第1戦を行った。レアル・マドリー(スペイン)とマンチェスター・シティ(イングランド)の対戦は、R・マドリーが3-0で勝利した。
前半はR・マドリーのMFフェデリコ・バルベルデが圧巻のパフォーマンスを見せる。前半20分にGKティボー・クルトワのロングフィードを受けたバルベルデがそのまま敵陣へ。GKジャンルイジ・ドンナルンマの飛び出しをかわして無人のゴールに決め切り、先制点を挙げた。
さらにR・マドリーは前半27分に追加点。左サイドからFWビニシウス・ジュニオールがパスを出すと、ボールは相手に当たりながら最前線へ。バルベルデがPA左から左足シュートを放ち、ゴール右隅に突き刺す。42分には敵陣内でMFブラヒム・ディアスが浮き球パス。バルベルデが落下点での右足トラップから右足ダイレクトを決め、3-0とした。
バルベルデはプロキャリア初となるハットトリックを達成。R・マドリーは3-0で前半を折り返した。
後半11分、R・マドリーはビニシウスが敵陣内でドンナルンマに倒されてPKを獲得する。しかし、ビニシウスのシュートはドンナルンマに止められ、ダメ押しゴールとはならなかった。
追いかけるシティは前線からプレスを仕掛ける。後半30分にはMFニコ・オライリーがPA中央でのプレスからそのまま左足シュート。しかし、ゴールまで至近距離の弾道は、クルトワの好反応に阻まれた。
試合はそのまま終了し、R・マドリーが3-0で快勝。17日の第2戦に向け、大きな弾みをつけた。
