「自分と見つめ合いながら…」選手権V後の急転いわき入りでJ2出場重ねるMF荒木仁翔、U-19選抜でも神村同期と再会「嬉しい気持ち」
[3.11 ポストユースマッチ U-19 Jリーグ選抜 0-1 全日本大学選抜 CSア港]
大きく人生を変えた年末年始の全国高校選手権を経て、順調にプロの階段を上っている左サイドのスペシャリストも、U-19 Jリーグ選抜として参加するポストユースマッチの舞台で自身の成長を加速させようとしている。
いわきFCのMF荒木仁翔は昨季の神村学園高で左サイドバックとウイングバックを担い、インターハイと全国高校選手権の夏冬日本一に導いた18歳。選手権時点では進路が決まっていなかったものの、1ゴール5アシストの活躍を見せた大会後にいわきFCからのオファーを勝ち取り、今季はルーキーイヤーながらJ2・J3百年構想リーグ3試合に途中出場している。
プロデビュー戦となった第2節・福島戦では圧巻の個人技で左サイドを打開し、初アシストを記録するなど、すでにプロの基準にも適応している様子がうかがえる。この日のポストユースマッチでも対面にMF真田蓮司(関西大3年=東山高)、DF常藤奏(中央大3年=興國高/柏内定)といった大学屈指のタレントが構えるなか、「能力が高いところはもちろんあったけど、“見て判断”をすればできるところもあった」と冷静に対処する姿が印象的だった。
本来、このポストユースマッチはJリーグで出場機会のない選手に実戦経験を与える場だが、途中出場での実績を重ねている荒木にとっても大きな学びの場になっているようだ。自身のパフォーマンスについても「まだまだ持ち味のところが出せていない」という課題を見出しつつ、荒木は次のような感触も口にした。
「いわきのウイングバックは90分持つのがキツくて難しいので、自分が(途中から)チャンスをもらっているなかで、今日は久々のスタートというのもあって、最初のほうは足が固まってしまった部分があった。もっと体力をつけていかないといけないと思いました」。Jリーグでは途中出場での準備が続いているなか、先発で出ることへの感触を取り戻す効果があったようだ。
高卒1年目でこうしたステップを歩めていること自体が順調そのもの。しかし、今の状況に満足した様子は全く見せない。なぜなら高校同期のDF中野陽斗もいわきFCに加入しているなか、すでに開幕節から4試合連続フル出場と主力に定着しているからだ。荒木は「自分は開幕戦で出られなくて、陽斗が出ていたのでめちゃくちゃ悔しかった」といい、焦燥感も持ちながら努力を続けてきた。
その日々の中で意識していたのは自分の持ち味を発揮するだけでなく、チームの左ウイングバックに求められる役割を咀嚼することだった。「自分と見つめ合いながら、チャンスが来た時に結果を残せるようにというのをずっと意識していた。それも自分のことをやるというより、チームとしてやらないといけないこと、勝利するためにというのを意識していて、それで自分の持ち味が出ていると思う」。その取り組みにも徐々に手応えを得られているようだ。
同期からの刺激も大いに受けている。神村学園からプロに入った5人の中では日頃から顔を合わせる中野の他、FC町田ゼルビアのFW徳村楓大がJ1とACLEで出場機会を掴んでおり、RB大宮アルディージャのFW日高元もJ2デビューを経験。日高とは先週のリーグ戦で直接対決もあり、日高の出場がなかったためピッチ上での競演こそ果たせなかったが、Jリーグの舞台で早くも再会が実現していた。
またこのポストユースマッチにはアビスパ福岡のMF福島和毅も参加しており、前半45分間同じチームでプレー。プレースキックの際には並んでキッカーに立つ場面もあった。「想像は全くしていなかったけど、こうやって高校時代に一緒に戦ってきた選手と久しぶりに関われるのは嬉しい気持ちもあった」。それぞれの道で奮闘する同期たちの存在も力に変え、「一番はピッチの上でできれば」と真剣勝負の機会を思い描いている。
いわきでより絶対的な存在になるため、現在は「甘いところを削りつつ、自分の武器を磨くことを常に意識してやっている」という荒木。13日の全韓国大学選抜戦でもその取り組みを続けていく構えだ。世代別代表経験のない荒木にとって、国際試合は初の経験だが、気負いはない。「初めてというのはあるけど、緊張する必要ないと思っているので、“見て判断”のところで自分の持ち味を出していければ」と力を込めた。
(取材・文 竹内達也)
いわきではデビュー戦でアシストを記録
