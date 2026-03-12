高崎かなみ、ピンクの爽やかグラビア！『ヤングガンガン』表紙＆巻頭に登場
俳優でグラビアでも活動する高崎かなみ、『ヤングガンガン』6号の表紙＆巻頭グラビアに登場した。
【写真】爽やかグラビア！ピンク水着姿の高崎かなみ
表紙はピンクの水着姿で爽やかなグラビアを披露。巻頭グラビアでは、白のランジェリー姿や胸元を大胆に見せた衣装を着ている。
高崎は1997年生まれ、神奈川県出身。各誌のグラビアで存在感を示す一方、俳優としてもドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』に出演するなど活動の幅を広げてきた。近年は自身の生誕バスツアーを開催するなど、ファンとの距離感の近さでも注目を集めている。
■高崎かなみプロフィール
生年月日：1997年7月14日
身長・サイズ：T160・B82・W58・H80
出身地：神奈川県
血液型：AB型
趣味：ファッション、美容、メイク
特技：ソフトボール
