メジャーリーグのカクタスリーグ（春季キャンプ）の試合で、記録的な暑さが予想されているとAP通信が11日（日本時間12日）に報じた。

アリゾナ州中部では、今後10日間で記録的な暑さが予想されており、今週末には気温が華氏90度台（摂氏32度前後）に達し、来週後半には華氏105度（摂氏40.6度）を超える可能性がある。

フェニックスの国立気象局の気象学者キャサリン・ベリスラビッチ氏は11日（日本時間12日）、現在の予報では来週の3月18日に華氏105度を超える確率が約55％だと述べた。その確率は3月19日には70％、3月20日には85％にまで高まるという。

春季トレーニングの試合日程はMLBが決めるわけではなく、各球団が独自にスケジュールを組んでいる。そのため球団が望めば昼の試合を夜に移すことも可能だ。しかし春季キャンプの多くの試合は日中に行われる。例年、ファンは華氏70〜80度（摂氏21〜27度）程度の暖かい気温の中で観戦を楽しむ。しかし、今年は来週華氏105度（約40度）に届かなかったとしても、華氏100度台（約38度以上）になる可能性は非常に高い。

フェニックスでその年最も早く華氏100度を記録した日のこれまでの記録は、1988年3月26日。そして3月に華氏100度を記録したのはこの1日だけである。ダイヤモンドバックスのトーリ・ロブロ監督はチームとしてスケジュール調整を行う可能性もあるという。「来週はとんでもなく暑くなるのは分かっている。でも、やるべき練習はやらなければならない。我々は方法を見つけて選手たちが健康で、強く、十分に水分を取り、翌日に備えられるようにする。いくつか調整はするかもしれない」と語っている。