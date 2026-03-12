WBCで米国がイタリアに敗れる波乱

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールBが10日（日本時間11日）、米ヒューストンで行われ、米国は6-8でイタリアに敗れた。米国は3勝1敗で、イタリアは3戦全勝で首位浮上。プールBの準々決勝進出チームは11日（同12日）に行われるイタリア―メキシコ戦の結果次第となった。この試合で最後の打者となった主将のアーロン・ジャッジ外野手の言葉を、大リーグ公式サイトが伝えている。

3連勝中の米国だったが、イタリア戦は最大8点リードを奪われるまさかの展開。それでも試合後半の一発攻勢で追い上げ、2点を追う9回2死一塁でジャッジが打席に入った。一発出れば同点の場面。メジャー屈指の強打者に期待が集まったが、最後はワイサートの低めツーシームを空振り三振。金星献上の瞬間を迎えた。

ブラジル戦、メキシコ戦で一発を放っていたジャッジだが、この試合は4打数無安打1四球。快音は響かなかった。11日（同12日）のメキシコ―イタリア戦の結果次第で、米国の1次ラウンド敗退の可能性もある。

試合後、MLB公式サイトはジャッジの言葉を記事で伝えた。「自分たちでどうにかできることではない。今の我々に必要なのは少しの運だ。どうなるかだね」。米国はイタリア戦の試合前、デローサ監督が既に準々決勝進出を決めていると“勘違い”していたことが伝えられ、物議を醸している。



（THE ANSWER編集部）