第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で１次ラウンドを無傷の４連勝で１位通過し、準々決勝以降が行われる米フロリダ州マイアミに到着した侍ジャパンが１１日（日本時間１２日）、同州内で練習を行った。

現地時間でこの日の午前３時３０分頃に日本からの１３時間以上のフライトを経てマイアミ入りした侍ジャパン。現地時間の午後２時３０分頃から自由参加の練習が行われ、大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、岡本和真（ブルージェイズ）、村上宗隆（ホワイトソックス）、吉田正尚（レッドソックス）ら打者１０人が姿をみせた。

大会２連覇へ向けては１４日（同１５日）の準々決勝からあと３勝。ここまでは危なげなく勝ち進んできたが、他の組を見ると、スター軍団の米国がイタリアに負けて１次ラウンド敗退の危機に立たされるなど、レベルの高さを物語っている。

井端監督は「やっぱりアメリカでもどこでも、というのはあると思います。逆に予選（１次ラウンド）といっても、ああいうふうに１個負けるだけで危なくなるってことはあるんで、すごく大変なＷＢＣになってきたかなと思う」と驚きながら、「ここからは本当にひとつひとつが命取りになるので気を引き締めてやりたいなと思います」と意気込んでいた。