3月11日、東日本大震災から15年がたった。15年の間に、熊本地震や能登半島地震など大きな地震も起きた。災害に対する制度や防災技術の進展はあるものの、南海トラフ巨大地震の30年以内発生確率は、最悪の場合「60～90％程度以上」という政府発表もある。東日本大震災の記憶を風化させず、当時得られた教訓を未来の防災・減災へと確実につなげていかなければならない。

不動産コンサルティング会社さくら事務所で災害調査を専門とする横山芳春理学博士は同社サイトのコラムで、「地震自体による直接的な被害」と現代の社会構造が抱える「備えの課題」について考えるべきだとしている

まず、家屋による被害を考えた場合、命を失わないための最重要項目は「建物の耐震性」だ。1981年6月1日以降の「新耐震基準」は、震度6強～7の大規模地震で倒壊しないことを基準としており、これは家を建てるときの“最低限”の基準だ。

ただ、家屋が耐震基準を満たしていても、立地リスクは別問題だ。横山氏は「津波や土砂災害、液状化、盛土崩落、また木造住宅密集地などは建物の建つ立地リスク。津波であれば避難、液状化はライフライン途絶の可能性など、立地リスクは備えにとって欠かせない要素」と指摘する。

同じ耐震基準で建てられた家屋であっても、固い岩盤の上に建つ家と、柔らかい地盤の上に建つ家では、被害の程度に雲泥の差がある。液状化した地点では舗装に穴が見られることもあり、今後の路面陥没などにも警戒が必要だ。住宅購入の際に気をつけるべきである。

建物が倒壊しなくても、室内が安全とは限らない。大地震の際、すぐに救急車を呼んで病院にかかることは不可能だ。近年発生した地震のけが人の割合は、約3～5割ほどが家具類の転倒・落下・移動が原因とされている。次に多いのはガラス類の破損。これらの被害を抑えれば、地震によるケガをかなり防ぐことができる。

横山氏は「現代の防災でパラダイムシフトとも言えるのが『在宅避難の促進』です」と語る。すなわち、一昔前は「災害が起きたら、とりあえず指定避難所（学校の体育館など）へ行く」という認識が一般的だったが、これはすでに通用しないという。

首都圏などの人口密集地帯で大地震が起きれば、避難所にその全員を収容するキャパシティーはなく、スペースも物資も足りなくなる。入れたとしても、プライバシーのない雑魚寝、不衛生なトイレ、感染症のリスクなどにさらされる。

最新の耐震基準を満たしている自宅で、津波や土砂災害、火災延焼の危険がない（立地リスクが低い）のであれば、「慣れた我が家で暮らし続けること（在宅避難）」が最も安全であり、心身の健康を保つ最良の選択となる。

この15年で各種ハザードマップの整備・公開が飛躍的に進歩し、地震・津波観測網や南海トラフ地震臨時情報も整備された。防災ではこれらの情報を最大限活用することが必須となる。

政府は1月16日に「国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画」を改定した。国土交通省は、津波や建物倒壊等による直接死を減らす「命を守る」対策に引き続き取り組むとともに、災害関連死を防止する「命をつなぐ」対策に取り組んでいくとしている。