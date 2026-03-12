「わんちゃんのことが好きすぎて離れられないんだね」「なんて優しくて賢いわんちゃん♡」と絶賛の声が寄せられているのは、猫ちゃんに激しすぎる方法で愛情を伝えられているわんちゃんの光景。そのあまりの激しい愛情表現の光景は、再生回数14万回を超えて注目を集めています。

【動画：犬のことが大好きすぎる猫→気持ちを抑えられなくて…想像以上に『激しすぎる愛情表現』】

あんずちゃんのことが大好きすぎるゆず君

あふれる愛をわんちゃんにぶつける猫ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『shibaanzu』。その日、猫のゆず君はお姉ちゃん犬である柴犬のあんずちゃんのところへとやってきて、一緒にくつろぎ始めたのだそう。

横になってくつろいでいたあんずちゃんと向き合うように寝そべって、仲良くくつろぐ姿にほっこりしてしまいます。

しかし、その穏やかな空気はゆず君のあんずちゃんへの『大好きアピール』によって一変することとなったのでした。

あふれる「大好き」の気持ちを抑えられないゆず君は…

穏やかな空気の中、向かい合ってくつろいでいたゆず君とあんずちゃん。その直後、なんとゆず君はあんずちゃんの前足をカプッと甘噛みしたのだといいます。

その感触に驚いたあんずちゃんが顔をあげると、続けてあんずちゃんのお顔をカプカプと甘噛みするゆず君。

どうやら、ゆず君はあんずちゃんへの「大好き」の気持ちが抑えきれなくなってしまったご様子。激しすぎる愛情表現で、あんずちゃんへ自分の気持ちを伝え始めたのでした。

静かに受け入れてあげるあんずちゃん

くつろいでいたところを突然甘噛みされてしまったあんずちゃん。初めは驚いたように顔を上げたあんずちゃんですが、ゆず君が甘えたい気分なのだと察したのか、怒ったりする様子もなく、ゆず君の甘噛みを受け入れてくれたといいます。

ゆず君はというと、前足と後ろ足を器用に使ってあんずちゃんにギュッと抱きついてみたり、再び甘噛みをしてみたり。さまざまな方法であんずちゃんに大好きの気持ちを伝えていたとのこと。

そんなお姉ちゃん犬のあんずちゃんに甘えたいゆず君と、ゆず君のちょっと激しい愛情表現を静かに受け入れてくれるあんずちゃん。甘噛みは少し痛そうだけれど、ふたりの姉弟愛にこちらまで温かい気持ちになってきます。

あんずちゃんに「大好き」の気持ちを伝えるゆず君の光景には、「あんずお姉ちゃんにしがみつくゆず君可愛い♡」「愛を全て受け入れているあんずちゃんえらい」「あんずちゃんの優しさに感動しちゃいます」と、たくさんの温かいコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『shibaanzu』では、そんな仲良し姉弟のあんずちゃんとゆず君の温かな日々が綴られていますよ。

あんずちゃん、ゆず君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibaanzu」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。