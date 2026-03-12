「感謝と敬意のスモーク、届いたなら嬉しいです」

小泉進次郎防衛大臣は2026年3月8日、「ブルーインパルス」のT-4練習機に搭乗して上空から視察した場所の空撮をXで公開。インプレッション数が300万を超え、注目を集めています。

【空撮写真】ココが小泉防衛大臣が空から視察した場所です

小泉防衛大臣は、航空自衛隊の入間基地から松島基地へC-2輸送機で移動。松島基地では、航空自衛隊のアクロバット飛行チーム「ブルーインパルス」の隊員や家族と交流しています。

また、「ブルーインパルス」のT-4練習機に体験搭乗し、廃炉作業が続く福島第一原発の上空を飛行しました。小泉防衛大臣は「感謝と敬意のスモーク、届いたなら嬉しいです」とコメントしています。

T-4は、川崎重工が開発した純国産ジェット練習機で、1988年に登場。キャノピー破砕方式の脱出装置や機上酸素発生装置、炭素系複合材など、当時の最新技術を採用しています。2003年までに212機が製造されました。

「ブルーインパルス」が使用するほか、航空自衛隊で戦闘機パイロットを目指すための訓練飛行プログラム「基本操縦課程」もT-4が担っています。