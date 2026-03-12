眩い輝きを放ったバルベルデ。(C)Getty Images

写真拡大

　レアル・マドリーは現地３月11日、チャンピオンズリーグのラウンド16第１レグで、マンチェスター・シティとホームで対戦。５シーズン連続での顔合わせとなったなか、３−０で快勝し、ベスト８進出に大きく前進した。

　全得点を叩き出したのは、フェデリコ・バルベルデだ。20分に守護神ティボー・クルトワのロングフィードから先制点を奪うと、27分と42分にも得点し、前半だけでハットトリックを達成してみせた。

　また、27歳のウルグアイ代表MFは今季、リーグ戦での得点は２点止まりのため、たった一夜でラ・リーガ超えを果たした。
 
　欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたバルベルデは、熱量たっぷりにこう語った。

「信じられない夜だった。誰もがこんな夜を夢見るだろう！チームメイトに心から感謝している。彼らは僕を強く支え、野心と強い意志を持つ自信を与えてくれた。今シーズンを通して僕ら全員を導いてくれているスタッフにも感謝したい」

　そして「これが自身最高パフォーマンスだったか？」と問われた際には、「得点面では間違いなくそうだ！今日は本当に楽しめた。こんなにサッカーの試合を楽しめたのは久しぶりだ！嬉しいし、興奮している。でも何よりもチームの勝利が嬉しい」と答えた。

　在籍８年目、この日はキャプテンマークを巻いてフル出場した背番号８は、極めて頼りになる存在だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】前半でハット達成！バルベルデの鮮烈弾

 