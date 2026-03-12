【ドラレコの重要性】田んぼに落ちたおばあちゃんを助けたら「車にひかれてない？」まさかの犯人扱い!?親切があだになった話【インタビュー】
田んぼに落ちている老人を発見！「ちょっと動けなくなっちゃった」というため、急いで警察を呼んだ。しかし、状況を説明をしていると人助けをした友人がおばあちゃんを車でひいたのでは？と、犯人扱いされ始めて…!?マメ美(@mamemi7184)さんの友人が体験した実録漫画『田んぼに落ちたおばあちゃん』を紹介するとともに話を聞く。
漫画『田んぼに落ちてたおばあちゃん』
■「ちょっと動けなくなっちゃった」田んぼの真ん中で寝転んでいるおばあちゃんを発見。
田舎の道を車で走っていると、娘が「おばあちゃんが田んぼで寝転んでる！」と叫んだ。見ると本当に田んぼのど真ん中に寝転んでいるおばあちゃんを発見。声をかけてみると、「ちょっとピンチ〜！動けなくなっちゃった」という。 ずいぶん茶目っ気のあるおばあちゃんだなと思いつつ、体を支えながら田んぼから道路脇に避難した。話を聞くと自宅は歩いて40分ほどかかるらしく、迎えにきてくれる人は旅行中でいないという。
■おばあちゃんの供述が怪しい!?
警察を呼ぶと3人のおまわりさんがきて、それぞれ状況を説明した。友人が事の顛末を話し、「どうやって田んぼに落ちたんでしょうね〜」と警官と話していると、「なんだぁ、ばあちゃんひいちゃったんか？」通りがかりの人に言われ、はたから見ると「事故のように見えるんだ」と気づく。
さらに、おばあちゃんが迎えに来れないと言っていた友人に連絡がつき、今から迎えに来るという。おばあちゃん側の警官は「車とかにぶつかってない？」と聞いており、友人は自分が犯人扱いされていることに気づいた。「ドラレコがあれば見せてください」と言われ、助けた側が犯人扱いされるという世知辛い世の中を描く。本作には、「困ってそうな人がいても助けようと思えなくなりました」というコメントもあったが、「漫画を読んで『人を助けることが怖い』という形に捉えないでほしいです。自分を守るという意味でドラレコをつけるという選択肢が広まればいいな、と友人と話していました。」と作者のマメ美さんは話す。「ドラレコは以前からつけた方がいいとは思っていたので、この漫画を通して考える機会になれば嬉しいです。」状況がわからない場面では、残された記録が身を守ることに役立つ。
画像提供：マメ美(@mamemi7184)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
