繰り上げ年金で月10万円です。70歳以降はどう生活設計すればいいでしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金を繰り上げた人からの質問です。
首都圏の賃貸でお1人暮らしの場合、家賃は大きな固定費になりやすい一方、年齢が上がるにつれて医療費や介護関連の支出が増える可能性もあります。収入が減るタイミングが見えているからこそ、70歳まで働ける今のうちに、家計の体力を整えておくことが大切です。
具体策としては、まず可能な範囲で働き続けて収入の目減りを抑えることが有効です。70歳以降も、短時間の仕事や業務委託、単発の仕事など選択肢はあります。無理のない働き方を続けられるよう、健康管理や職場以外の働き口の情報収集を、今のうちから進めておくと安心です。
同時に、支出の見直しも重要です。食費や光熱費を細かく切り詰めるより、保険料や通信費などの固定費を見直したほうが負担感が少なく、効果が出やすいことがあります。住居費は最も大きな固定費になりやすいため、更新や将来の働き方も踏まえ、住み替えや家賃の見直しが可能か検討するのも一案です（引っ越し費用も含めて総合的に判断します）。
もし見直しの結果、少しでも貯蓄に回せる余力が出てきた場合は、生活防衛資金を確保したうえで、リスクを取り過ぎない範囲での運用を検討する方法もあります。ただし、まずは「毎月の赤字をつくらないこと」「急な出費に備えること」が優先です。
それでも生活が厳しい見通しがある場合は、我慢し過ぎず、早めにお住まいの自治体（市区町村）の窓口に相談しましょう。支援制度は「困りきってから」ではなく、「不安が現実になりそうな段階」で相談するほうが選択肢が広がります。福祉課などで状況を伝えることで、利用できる制度や手続き、家計の立て直し方法について案内を受けられることもあります。
70歳以降を安心して迎えるためにも、今のうちに収支を整理し、働き方と固定費の見直し、必要なら公的支援の相談まで含めて準備しておくとよいでしょう。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
Q：繰り上げ年金で月10万円です。70歳以降はどう生活設計すればいいでしょうか？「もうすぐ65歳になる首都圏の賃貸で独り暮らしの女性です。60歳で定年退職し、老齢年金を繰り上げて月10万円受給しています。現在は社会保険に加入しながらパート勤務をしており、収入は月14万〜19万円（税込）ほどです。勤務先は70歳まで雇用してくれる予定ですが、それ以降はどう生活していけばよいか不安です。年金10万円だけでは生活が成り立ちません。今後の生活設計をどのように考えればよいでしょうか？」（宗像さん）
A：まずは資産と毎月の収支を「見える化」し、70歳以降の不足額を把握することが第一歩です。そのうえで、働き方と支出（特に住居費など固定費）を見直し、必要に応じて公的支援も早めに相談しましょう宗像さんのように「年金だけでは不安」という相談は少なくありません。対策の出発点は、今の資産状況と、毎月・毎年の収支を整理して、70歳以降にどれくらい不足しそうかを把握することです。現状が見えないままでは、何をどれだけ変えればよいかが判断しにくくなります。
