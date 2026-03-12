「食い倒れてくださいｗ」高岡早紀、“休演日”にスタイル抜群ショット公開「素敵過ぎです」「かわい〜い！」
俳優の高岡早紀さんは3月10日、自身のInstagramを更新。最新ショットで抜群のスタイルを公開しました。
【写真】高岡早紀のおしゃな姿
コメントでは、「早紀さん、素敵過ぎです!!」「素敵！かわい〜い！」と絶賛の声が上がりました。また高岡さんは「舞台 "ポルノスター" 大阪で幕開けしていますが、本日休演日。しっかりゆっくりメンテナンスデー」ともつづったことから、「舞台お疲れ様です」「ゆっくりと休息を」「本日は大阪満喫デーですね 食い倒れてくださいｗ」などの声も寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「ゆっくりと休息を」高岡さんは「皆さまいかがお過ごしですか？」とつづり、自身の写真を1枚載せています。おしゃれな階段のある室内で撮影されたソロショットです。ワンピースにロングコートを羽織り、53歳とは思えないスタイルの良さが際立っています。また、おしゃれな雰囲気も漂っています。
音楽劇『ポルノスター』に出演中音楽劇『ポルノスター』に出演している高岡さん。大阪公演を皮切りに、東京、福岡へと続きます。16日までは大阪で、3月28日〜4月12日は東京、そして4月18、19日は福岡です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
