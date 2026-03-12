「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）

横浜の空に豪快なアーチを描いた。広島のドラフト３位・勝田（近大）のフルスイングから放たれた打球は高々と舞い上がり、右翼ポール際に着弾。少し驚きの表情を浮かべながら、ダイヤモンドを一周した。開幕１軍に大きく前進する“プロ初本塁打”。「まさか打てるとは思っていなかったので、びっくりしたのが率直な感想です」と初々しく振り返った。

２点リードの六回だ。１死一塁で伊勢と対峙（たいじ）。１ストライクから内角のカットボールを引っ張り込んだ。厳しいコースをものともせず、腕を畳んだ技ありの一振り。「きれいに（体が）回れたのは自分としても収穫」と納得のスイングでスタンドに運んだ。四回には２死満塁で庄司から２点中前適時打をマークしており、３安打４打点の活躍。チームの連敗ストップに貢献した。

１０日からの３連戦はプロ入り後初の関東遠征。９日の移動日は広島から横浜まで約４時間の移動時間を要し「長かったですね」と苦笑い。新幹線では劇場版「トリリオンゲーム」の鑑賞や睡眠に時間を充てたが、「先輩にもいろいろ聞きながら」と有意義な移動術も習得していく構えだ。

試合前まで１７打席連続無安打と苦しんでいたが、固め打ちで打率は３割台に復活した。「自分はコンスタントに打つ打者。センターを意識しながら明日も試合に臨みたい」と勝田。開幕まであと約２週間。安定したパフォーマンスでチーム内の序列を上げていく。