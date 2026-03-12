「オープン戦、ＤｅＮＡ４−６広島」（１１日、横浜スタジアム）

広島のドラフト３位・勝田（近大）が六回に右翼へ２ランを放つなど３安打４打点。ドラフト１位・平川（仙台大）も藤浪から先制タイムリーを放った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−勝田が右翼ポール際へ本塁打を放った。

「スライダーかな。パンチ力はあるから。彼の場合はしっかり振り切ってから走る、しっかりスイングができる打者。だからポール際で切れず、良いホームランだった」

−打球が切れないのも技術が高い証し。

「もちろん。しっかり下半身で軸ができているから、あれが切れずにね。メカニック的にも良い打ち方」

−平川は守備も含めて毎試合いいものを見せている。

「そうやね。１打席目も良いヒットだったし、守りも球際の強さが見える。走攻守にいいプレーを見せてくれています」

−投手の新人２人も無失点。

「赤木も良かったね。真っすぐが動いているし、強さもある。斉藤汰直も投げるたびに良くなっている。２人とも良いものを見せてくれています」

−新人が競い合っている。

「そうやね。野手も投手もルーキーがすごくいいものを見せてくれています」