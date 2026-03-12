フジテレビの小澤陽子アナウンサー（34）が12日、インスタグラムを更新し「いつも温かく見守ってくださっている皆さま 2026年6月をもちまして、フジテレビを退職することにいたしました」と6月で同局を退職すると発表した。

小澤アナは「幼い頃から大好きだったフジテレビで、報道・スポーツ・バラエティーと、ジャンルの垣根を越え多くの現場に携わらせてもらった11年間は、私にとって濃厚で、何にも代え難い幸せな時間でした」とフジテレビに感謝。「社会人としても未熟だった私を導き、多くの経験を積ませてくれた番組関係者の皆さま、取材に応じてくださった皆さま、そしていつも温かい声を届けてくださった視聴者の皆さまには

感謝の気持ちでいっぱいです。台場での出逢いと経験は、これからの人生においてもかけがえのない宝物です」と感謝を重ねた。

退社に至る心中も明かした。「キャリアを重ねる中で、自分の中に眠っていた『自ら何かを創造したい』という純粋な想いが膨らんでいきました。そんな折に娘を授かり、育児と向き合う中で時間の尊さと有限さを痛感しております」。その上で「これまでの人生においても『“今”の自分にしか行けない場所へ行き、“今”の自分にしかできないことをする』という決断を指針にしてきました。一度きりの人生において、“今の私”だからこそ描ける価値観を形にするべく、この度新しい一歩を踏み出す決意をいたしました」と続けた。

そして「今後は、11年間培ってきた“伝える・聴く力”を活かした活動の場も広げながら、より主体的に、クリエイティブなことにも挑戦したいと考えております。子どもと共に歩むこれからの人生が、周りの方々に温かな気持ちをお届けできるものになるよう、日々感謝の気持ちを胸に精進してまいります」と24年2月に出産した子供と新しい人生の一歩を踏み出すと強調。「3月いっぱいオンエアがありますが、ひとまず。11年間、本当にありがとうございました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。2026年3月12日 小澤陽子」とした。