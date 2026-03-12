「pull an all-nighter」の意味は？ヒントを見れば正解がわかるかも！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「all-night」という部分。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「徹夜する」でした！

「puul an all-nighter」は、「徹夜する」という意味の表現。

単に夜更かしするというより、課題や仕事など目的があって朝まで起きるニュアンスがあります。

テスト前や締切前の会話で、使えるフレーズですよ。

「I pulled an all nighter to write my essay.」

（論文を書くために徹夜した）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。