「pull an all-nighter」の意味は？ヒントを見れば正解がわかるかも！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「pull an all-nighter」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、「all-night」という部分。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「徹夜する」でした！
「puul an all-nighter」は、「徹夜する」という意味の表現。
単に夜更かしするというより、課題や仕事など目的があって朝まで起きるニュアンスがあります。
テスト前や締切前の会話で、使えるフレーズですよ。
「I pulled an all nighter to write my essay.」
（論文を書くために徹夜した）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部